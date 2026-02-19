Житель Бурятии избил односельчанку и бросил ее в мусорной яме
В Заиграевском районе Бурятии 38-летний местный житель обвиняется в избиении односельчанки. Об этом сообщает СУ СК по Бурятии.
Инцидент произошел в декабре 2025 года в садовом поселке «Росинка». В гости к обвиняемому и его сожительнице пришла женщина. Они начали употреблять спиртные напитки. Вечером между хозяйкой и гостьей возник конфликт, в результате которого мужчина ударил пришедшую палкой и повалил её на пол.
Пострадавшая не выжила. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник выбросил тело в мусорную яму и забросал снегом. Подруга убийцы получила предупреждение о расправе, если она сообщит в полицию. Мужчину арестовали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
