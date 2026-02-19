Житель Бурятии избил односельчанку и бросил ее в мусорной яме

19 февраля 2026, 18:23

В Бурятии мужчина забил знакомую палкой и выбросил в яму

Фото: iStock/Rawf8

В Заиграевском районе Бурятии 38-летний местный житель обвиняется в избиении односельчанки. Об этом сообщает СУ СК по Бурятии.