Житель деревни Брёхово избавился от собственного щенка, зарезав его

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
В городском округе Химки по требованию прокуратуры Московской области возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«Преступление было совершено в лесополосе в микрорайоне Школьный деревни Брёхово, Установлено, что 30-летний мужчина, пренебрегая общественными нормами морали и гуманного обращения с животными, желая избавиться от своего щенка, нанес по его телу многочисленные удары ножом», – говорится в сообщении.Изрезанное животное заметили прохожие и оперативно доставили его в ветеринарную клинику. Однако спасти щенка не удалось.
По размещённой в СМИ публикации по требованию Химкинской городской прокуратуры была организована процессуальная проверка. Личность хозяина собаки установлена. Он полностью признал свою вину в совершении преступления.
Дальнейший ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Химкинская городская прокуратура.
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