Массовые похороны участников СВО прошли в российском регионе

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Массовые похороны участников СВО состоялись в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает радиостанция Muksun.fm на своём сайте.
Отмечается, что в городе простились сразу с четырьмя российскими бойцами.
Обстоятельства смерти военнослужащих не раскрываются. В соцсетях местные жители выразили соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что могилу участника СВО разрыли, а тело перезахоронили в другом месте. Это произошло из-за того, что военный не сообщил в госпитале, что имеет жену и детей, которые проживают в Тамбовской области. После его смерти, было принято решение захоронить мужчину в Краснодарском крае, где и располагается медучреждение. Супруга лишь спустя год поисков узнала, где похоронили её мужа. Тогда было решено эксгумировать тело и перевезти его на родину.
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Обстоятельства смерти военнослужащих не раскрываются. В соцсетях местные жители выразили соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что могилу участника СВО разрыли, а тело перезахоронили в другом месте. Это произошло из-за того, что военный не сообщил в госпитале, что имеет жену и детей, которые проживают в Тамбовской области. После его смерти, было принято решение захоронить мужчину в Краснодарском крае, где и располагается медучреждение. Супруга лишь спустя год поисков узнала, где похоронили её мужа. Тогда было решено эксгумировать тело и перевезти его на родину.
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Анастасия Чинкова