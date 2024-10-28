Боец ВС РФ 14 дней в одиночку оборонял важную позицию: подробности, кому еще пришлось сражаться в одиночестве

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Раненый российский боец в течение двух недель защищал стратегически важное здание в зоне СВО. В итоге это позволило подразделениям ВС РФ взять под контроль населенный пункт и часть улиц. О том, как еще российским солдатам удавалось в одиночку уничтожить противника расскажет «Радио 1».
Раненый солдат в одиночку оборонял здание
По информации Минобороны России, младший сержант Владислав Куданов и его штурмовая группа получили задание захватить объект в одном из населенных пунктов. В результате боев военнослужащий получил серьезное ранение, но остался в живых. Оборонять объект ему пришлось одному. Несмотря на удары украинской артиллерии, в течение 14 дней Куданов держал оборону до подхода основных сил, что в итоге позволило российским подразделениям взять под контроль населенный пункт и часть улиц.
Бои за Горловку
Еще один российский боец с позывным Малек в одиночку противостоял ВСУ в бою за Георгиевку. Когда группа российских военных попала в засаду и подверглась атаке гранатами и дымовыми шашками, он самоотверженно защищал своих товарищей и выносил раненых из-под огня. Малек отстрелялся от ВСУ, и они отступили. Позднее бойцов оттянули ближе к российским позициям для эвакуации — у них были осколочные ранения и контузия.
Штурмовик, комментируя ситуацию, отметил, что украинские силы избегают прямых столкновений и полагаются на беспилотники и артиллерию.
Фото: istockphoto/Artem Zakharov
Один против группы диверсантов
В марте еще один российский боец вышел против группы диверсантов. Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видеозапись этого боя. На кадрах видно, как военнослужащий уверенно подходит к окопу, занятому ВСУ, бросает гранату и быстро уходит, после чего боеприпас взрывается.
Захват пункта ВСУ в одиночку
Сержант Александр Мальцев в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил пятерых националистов в районе Кременной. Пока одна группа отвлекла внимание на себя, сержант и командир отделения Александр Мальцев с позывным «Кубань» спустился в окоп, подкрался к боевикам и вступил в бой.
«Сел в окопчик в засаду и ждал. Он минут 40 пролежал. Потом группа другая, второго командира брала еще один опорник, они повернулись туда, он одного стебанул, другого стебанул, прострел сделал. И тут начали сдаваться», — рассказал «Известиям» командир роты с позывным «Батя».
Мальцев действовал в одиночку, так как его сослуживцы получили ранения. Боец уничтожил пятерых военнослужащих ВСУ и взял двоих в плен. Противник даже не осознал, что штурмовик действовал один.
«Заходит в блиндаж. Мы сказали, что мы сдаемся, поднимаем руки. Я сказал: "Мы сдаемся, я трехсотый". Хорошо, говорит, не рыпайтесь, выходите. Я говорю, что я не могу идти, я трехсотый. Сказал: "Хорошо, сидите ждите"», — рассказал сдавшийся в плен украинский военный.
На следующий день отбитый опорный пункт передали пехоте, а штурмовиков вскоре отправили на новое задание, с которого Александр Мальцев уже не вернулся. Он погиб, прикрывая раненого.
Мобилизованный с боевым опытом Мальцев сам перевелся из пехоты в штурмовики и обучал своих бойцов, навсегда оставаясь для них примером. Летом 1993 года он служил на афганской границе и отражал атаку боевиков на заставу, за что был награжден медалью «За отвагу». В настоящее время готовятся документы для представления его к званию Героя России посмертно.
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