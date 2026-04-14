Петербурженка спровоцировала скандал из-за фото кулича с секс-игрушкой

14 апреля 2026, 01:07

Фото: iStock/Pretti

Блогер из Петербурга по имени Татьяна отпраздновала Пасху и выложила фотоотчет. На одном из снимков рядом с куличом стоял фаллоимитатор, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».





Публикация быстро привлекла внимание пользователей и вызвала бурную общественную реакцию. Вскоре после этого автор поста удалила спорное фото и публично извинилась. В своем обращении Татьяна подчеркнула, что не преследовала цели кого‑либо оскорбить или осквернить религиозные традиции.



«Я сама крещеная и не вкладывала ни капли негатива в выложенный мною пост, не хотела кого-либо этим задеть, оскорбить или осквернить религию», — раскаялась Татьяна.