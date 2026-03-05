Два пассажира пострадали в ДТП со съехавшим в кювет автобусом под Новосибирском
В Новосибирской области два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на МВД и СК России.
По данным ведомств, водитель общественного транспорта не справился с управлением и съехал в кювет. Сейчас на месте работают автоинспекторы, которые выясняют точные причины и обстоятельства аварии.
В связи с происшествием ведется доследственная проверка. Правоохранители дадут правовую оценку действиям водителя.
