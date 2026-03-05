Российскую блогершу избили в ресторане за отказ познакомиться

05 марта 2026, 15:58

В Пятигорске мужчина избил блогершу в ресторане за отказ познакомиться

Фото: iStock/slkoceva

Блогерша с миллионом подписчиков обратилась в полицию после нападения незнакомца в ресторане Пятигорска. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.