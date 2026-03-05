Российскую блогершу избили в ресторане за отказ познакомиться
Блогерша с миллионом подписчиков обратилась в полицию после нападения незнакомца в ресторане Пятигорска. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Девушка по имени София отдыхала в заведении вместе с подругами. Там они познакомились с другой посетительницей, которая позвала их танцевать. Немногим позже она привела в их компанию своего знакомого.
Мужчина начал оказывать знаки внимания блогерше, но она не оценила его порывов и вместе с подругами пересела в другую часть ресторана. Тот последовал за ними и стал оскорблять.
Испуганные девушки попросили охранника помочь им, однако тот по ошибке начал разбираться не с тем человеком. София подошла к секьюрити, чтобы прояснить ситуацию, и в это время настоящий обидчик набросился на нее с кулаками. Досталось и подругам, которые пытались ее защитить.
После произошедшего пострадавшая написала заявление в полицию. По ее словам, мужчина женат.
