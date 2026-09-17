Истребитель F‑16 ВВС США разбился в штате Мичиган
На севере американского штата Мичиган потерпел крушение истребитель F‑16 Военно‑воздушных сил США. Об инциденте 17 сентября сообщило местное отделение телеканала NBC.
По данным очевидцев, пилоту удалось спастись после того, как он успешно катапультировался. По уточнённой информации, лётчика госпитализировали, однако он находится в сознании без серьёзных ран.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты выясняют причины крушения самолёта. Жителям близлежащих районов экстренные службы посоветовали оставаться дома и не открывать окна.
Ранее в Греции истребитель потерпел крушение. Инцидент произошёл в районе авиабазы Танагра на показательных выступлениях.
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