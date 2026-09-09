Чемпионат мира по парапланеризму в Болгарии закончился трагедией

09 сентября 2026, 01:51

Спортсмен из Китая погиб на чемпионате мира по парапланеризму в Болгарии

Фото: iStock/snowturtle

На чемпионате мира по парапланеризму в болгарских горах Стара‑Планина погиб участник соревнований из Китая. Об этом проинформировал телеканал NOVA.