Чемпионат мира по парапланеризму в Болгарии закончился трагедией
На чемпионате мира по парапланеризму в болгарских горах Стара‑Планина погиб участник соревнований из Китая. Об этом проинформировал телеканал NOVA.
Согласно полученной информации, трагедия произошла в Балканских горах. Спортсмен упал неподалёку от вершины Голям Кадемлия.
Другие участники соревнований отметили, что перед падением видели раскрытый запасной парашют. Факт гибели парапланериста подтвердила Горноспасательная служба Болгарии. Специалисты обследовали район происшествия и обнаружили тело парапланериста. Его тело с горной местности в ближайшее время.
Ранее ДТП с летальным исходом зафиксировали в Московской области. В результате столкновения двух автомобилей погиб человек, ещё четверо пострадали.
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