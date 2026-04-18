Житель Индии заманил пятилетнюю девочку сладостями и изнасиловал ее
57‑летнего жителя Индии задержали по обвинению в изнасиловании пятилетней девочки. Преступление произошло 15 апреля, сообщает NDTV.
В тот день родители ребенка ушли в лес собирать цветы, оставив дочь без присмотра. Подозреваемый, проживавший в той же деревне, знал об отсутствии взрослых и воспользовался ситуацией.
Мужчина пришел к девочке, угостил ее печеньем и заманил к себе домой, после чего совершил акт насилия. Испугавшись плача ребенка, нападавший поспешил скрыться с места происшествия.
Когда родители вернулись, они заметили, что дочь сильно напугана. После расспросов девочка рассказала им о случившемся. Ребенка незамедлительно отвезли в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.
Сначала семья попыталась решить вопрос через деревенских старейшин, но не получила должной поддержки и справедливости. Тогда родители приняли решение обратиться в полицию.
Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. Против мужчины возбудили уголовное дело, а суд постановил заключить его под стражу.
