В Сургуте магазин «Магнит» объят пламенем после взрыва, есть пострадавшие
В Сургуте в здании, где расположен магазин «Магнит», прогремел взрыв. Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС.
По предварительной информации, открытый огонь появился в пристрое к зданию магазина на улице Замятинская. Оттуда пламя быстро перекинулось на основную часть строения. Сообщается, что из соседних районов видно сильное пламя и чёрный дым.
По словам очевидцев, пострадали четыре человека. Сейчас пожарные расчёты борются с открытым горением на площади в 200 квадратных метров. По одной из версий, взорвался газовый баллон. Точные причины взрыва установит МЧС.
Ранее в Казани прогремел мощный взрыв газовоздушной смеси в многоэтажке.
