В Сургуте магазин «Магнит» объят пламенем после взрыва, есть пострадавшие

19 ноября 2025, 12:13

В Сургуте крупный пожар на площади 200 кв. м охватил здание «Магнита»

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре

В Сургуте в здании, где расположен магазин «Магнит», прогремел взрыв. Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС.