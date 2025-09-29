ФСБ: жительница Севастополя планировала отравить бойцов СВО
Силовики задержали жительницу Севастополя за передачу информации военной разведке Украины, пишет РИА Новости.
Она отправила фото мест дислокации кораблей Черноморского флота. Эти данные использовали для планирования ракетных атак на российские позиции.
Во время расследования выяснили, что женщина также хотела отравить бойцов специальной военной операции. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Задержанная находится под арестом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
