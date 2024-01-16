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Житель Камчатки до смерти забил тумбочкой знакомого в Старый Новый год

16 января 2024, 13:33
Фото: istock / globalmoments

Фото: istock / globalmoments

На Камчатке рецидивист убил двух своих знакомых во время празднования Старого Нового года. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на свой источникю
Три безработных друга в Петропавловске-Камчатском праздновали Старый Новый год в ночь на 14 января. Вооружившись алкоголем, они собрались у одного из товарищей в квартире по адресу улица Уссурийская 2-20.

В какой-то момент между товарищами произошел конфликт.


«Один из них ударил другого ножом, а потом забил до смерти деревянной тумбочкой — ударил по голове и туловищу не менее двадцати раз», — рассказал собеседник издания.
После драки мужчина решил сменить место действия и уйти в соседнюю квартиру с другим, пока еще живым, другом. Там они тоже начали ссориться и нападавший снова напал на товарища, порезав ему горло.

Обе жертвы скончались. Первый — в реанимации, второй — на месте преступления.

По факту двух убийств возбуждены уголовные дела. Известно, что убийца до этого он был судим за убийство и грабеж.

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В Петербурге по делу о махинациях на 100 млн руб. задержали замглавы водоканала
16 января 2024, 13:47

Фото: istockphoto/ancoay

В Санкт-Петербурге сотрудники СК РФ задержали заместителя директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадима Чернышова.
Издание 47news сообщает, что топ-менеджер ГУПа подозревается в махинациях во время проведения конкурсов на сумму, превышающую 100 млн руб.

Намеренно завышалась стоимость при проведении конкурсов, где победителем оказывалась подконтрольная организация.
Вадим Чернышов обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. Обыски провели на его рабочем месте и по месту проживания.

Ранее на нескольких сотрудников «Водоканала Санкт-Петербурга» была возбуждена серия уголовных дел по факту выдачи технических условий для застройщиков.

В ноябре 2023 года огласили приговор одному из руководителей предприятия — Андрею Поздееву. Он признан виновным по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены».

Ранее сообщалось, что в Эстонии задержали профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в сотрудничестве с РФ, об этом сообщает ERR.

«Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — прокомментировали ситуацию в эстонском СМИ.
При этом, в чём именно подозревают Морозова, не сообщаются. Подобные шаги объясняют интересами следствия.

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#санкт-петербург
#полиция
#следствие
#новости
#происшествие
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Москвичка лишилась квартиры и семи миллионов рублей после общения с мошенниками
16 января 2024, 13:40

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница Москвы отдала мошенникам семь миллионов рублей и заложила свою квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что 66-летней пенсионерке позвонила якобы сотрудница службы поддержки оператора сотовой связи. Она сообщила, что у женщины истекает срок действия договора пользования услугами. Чтобы продлить его пенсионерку попросили продиктовать код из СМС. После того как пенсионерка выполнила требование, ей позвонили из банка и сообщили о похищении денег. Однако и эта сотрудница оказалась фейковой. Она потребовала выполнить ещё ряд требований, после чего уточнила, есть ли у женщины счета в других банках.

Затем москвичке позвонил ещё один лжесотрудник банка, который потребовал оформить два кредита, снять все свои сбережения со счетов и передать мошенникам свыше 1,2 миллиона рублей.

Однако на этом дело не закончилось, и мошенники выставили на продажу её квартиру. Чтобы избежать её продажи, они потребовали оформить кредит под залог жилья.

Общий ущерб от мошеннических сделок составил 6,9 миллиона рублей.

Полиция разыскивает преступников.

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#мошенники
#пенсионерка
#квартира
#деньги
#полиция
#кредит
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В Югре пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибла женщина
16 января 2024, 13:37

Фото: iStock/PaulBiryukov

Сотрудник МОМВД в Югре устроил ДТП, в результате которого погибла женщина, об этом сообщает МВД по региону в своём Telegram-канале.
«14 января на 19 километре автодороги «Сургут — Нижневартовск» произошло ДТП, в котором погибла пассажирка Nissan Terrano», — сообщили в региональном МВД.

Удалось установить, что за рулём автомобиля, который вылетел на встречную полосу и врезался в Nissan, находился сотрудник МОМВД России «Нижневартовский». В отношении полицейского возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что после завершения служебной проверки он будет отстранён от должности.

При этом, по информации источника «РИА Новости», в момент аварии полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#дтп
#мвд
#уголовное сургут
#смерть
#полицейские
#алкоголь
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В Москве во время урока умерла учительница информатики
16 января 2024, 13:31

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Учитель информатики московской школы №1358 умерла в учебном комплексе на улице Барышиха прямо на уроке.
«МК» пишет, что трагедия случилась в понедельник утром. 55-летняя Наталья Аристова неожиданно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врачи не смогли ее спасти.

Наталья Аристова работала по специальности 23 года. Среди её учеников были призеры муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по информатике и школьника, набравшие 100 баллов на ЕГЭ по информатике.

Ранее сообщалось, что под лавиной в Мурманской области погиб миллиардер Андрей Годунов. Годунов был основателем фирмы NBCOM Group, которая занималась продажей и ремонтом техники Apple. В 2023 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.

По информации Baza, 48-летний предприниматель отправился в походе на снегоходе в составе незарегистрированной группы туристов. Внезапно на маршрут, по которому передвигались туристы, сошла лавина.

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#информатика
#учитель
#москва
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В Эстонии задержали профессора Морозова по подозрению в сотрудничестве с Россией
16 января 2024, 13:24

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Эстонии задержали профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в сотрудничестве с РФ, об этом сообщает ERR.
«Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — прокомментировали ситуацию в эстонском СМИ.

При этом, в чём именно подозревают Морозова, не сообщаются. Подобные шаги объясняют интересами следствия.

Известно, что профессора заключили в эстонскую тюрьму на срок в два месяца.

Ранее эстонский депутат Лео Куннас призвал разместить на границе с Россией противотанковые и противопехотные мины.

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#эстония
#задержание
#россияне
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Под лавиной в Мурманской области погиб миллиардер Андрей Годунов
16 января 2024, 13:10

Фото: iStock/med_ved

Российский миллиардер Андрей Годунов погиб при сходе лавины в Мурманской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Годунов был основателем фирмы NBCOM Group, которая занималась продажей и ремонтом техники Apple. В 2023 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.

По информации Baza, 48-летний предприниматель отправился в походе на снегоходе в составе незарегистрированной группы туристов. Внезапно на маршрут, по которому передвигались туристы, сошла лавина.

Вместе с Годуновым под лавину попал и его 54-летний бизнес-партёр Игорь Слонский. Трупы мужчин обнаружили 8 января неподалёку от ущелья Рамзай на горе Петрелиус.

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#смерть
#предприниматель
#туристы
#снегоход
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В Орле залило кипятком школьный кабинет во время урока
16 января 2024, 13:05

Фото: istock / Zhang Shu

В лицее №40 Орла во время занятий затопило школьный класс. Об этом информирует «Подъем».

Родители рассказал изданию, что во время урока из розеток и ламп неожиданно полился кипяток, а кабинет начал заполнять пар. Находящиеся в кабинете дети отправились домой.

В мэрии города заявили, что кипяток полило по причине коммунальной аварии, который затронула 2 квартала — 47 многоквартирных домов и 2 детских сада. Авария случилась из-за гидроудара, который возник из-за перепада электроэнергии. По данным городской администрации, почти во всех зданиях отопление восстановили.

Сообщается, что течь в школе устранили быстро с помощью закупки материалов и замены стояка.

Отопление в части домов запустили в понедельник, 15 января, и в ночь на вторник, 16 января. Сейчас без тепла остаются два дома.

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#авария
#дети
#отопление
#ночь
#родители
#аварии
#дома
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В Иркутске 20-летний студент загадочно исчез после отдыха в ночном клубе
В Иркутске девять месяцев разыскивают без вести пропавшего 20-летнего студента
16 января 2024, 12:54

Фото: istock / Evgeny Sergeev

В Иркутске 20-летний парень пропал после отдыха в ночном клубе. Студента разыскивают уже 9 месяцев. Об этом рассказала сестра молодого человека «Комсомольской правде».
Девушка заявила, что брат с товарищами пошел в развлекательное заведение в апреле 2023 года. На остановке молодые люди попрощались и поехали в свои общежития. Россиянин в тот день на связь с близкими так и не вышел. Но он отправил сообщение другу с текстом: «Все будет зашибись».

В ходе поисков рыбаки нашли паспорт парня. Волонтеры и полицейские проверили лес, но ничего больше не обнаружили. Позже бабушка студента нашла в телефоне номер внука, которого ни у кого больше не было. Семья пыталась дозвониться до парня, но безуспешно.

Молодой человек ростом примерно 1 метр 70 сантиметров, у него худощавое телосложение и темные короткие волосы. Также у него есть шрам на левой голени. В день пропажи он был в черной куртке с оранжевой подкладкой, серых джинсах и оранжевых ботинках.

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#полицейские
#волонтеры
#люди
#девушка
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В Нижнем Новгороде 11 человек госпитализировали с ожогами из-за прорыва трубы
16 января 2024, 12:50

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

11 человек оказались в больнице с ожогами из-за прорыва трубы в старинном доме в Нижнем Новгороде.
SHOT пишет, что среди пострадавших двое детей. Кипяток хлынул на улицы после прорыва трубы диаметром 700 мм в доме XIX века постройки на Студёной улице. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами ожоги нижних конечностей 1-2 степени.

Более 3 тысяч человек в 20 многоквартирных домах остались без тепла из-за аварийной ситуации.

Ранее в Ростовской области вечером 13 января произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего десятки тысяч человек остались без света, сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

«Произошла авария на линиях „Россетей“, и в различных районах города зафиксированы отключения электроснабжения», — написал в telegram-канале мэр Новочеркасска.
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#нижний новгород
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