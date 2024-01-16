Житель Камчатки до смерти забил тумбочкой знакомого в Старый Новый год

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На Камчатке рецидивист убил двух своих знакомых во время празднования Старого Нового года. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на свой источникю
Три безработных друга в Петропавловске-Камчатском праздновали Старый Новый год в ночь на 14 января. Вооружившись алкоголем, они собрались у одного из товарищей в квартире по адресу улица Уссурийская 2-20.
В какой-то момент между товарищами произошел конфликт.
Обе жертвы скончались. Первый — в реанимации, второй — на месте преступления.
По факту двух убийств возбуждены уголовные дела. Известно, что убийца до этого он был судим за убийство и грабеж.
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В какой-то момент между товарищами произошел конфликт.
«Один из них ударил другого ножом, а потом забил до смерти деревянной тумбочкой — ударил по голове и туловищу не менее двадцати раз», — рассказал собеседник издания.После драки мужчина решил сменить место действия и уйти в соседнюю квартиру с другим, пока еще живым, другом. Там они тоже начали ссориться и нападавший снова напал на товарища, порезав ему горло.
Обе жертвы скончались. Первый — в реанимации, второй — на месте преступления.
По факту двух убийств возбуждены уголовные дела. Известно, что убийца до этого он был судим за убийство и грабеж.
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Алина Юрчак