В Ленобласти при пожаре погиб мужчина
В результате пожара в Выборгском районе Ленинградской области погиб мужчина. Возгорание случилось в одноэтажном доме на Рябиновом проезде в СНТ «Химик», проинформировало региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 14 октября в 15:54. Когда спасатели прибыли на место, они приступили к тушению, а в ходе работ обнаружили тело мужчины 1949 года рождения.
Ещё одна находившаяся в доме женщина смогла самостоятельно покинуть горящее здание, однако получила ожоги головы и плеч. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания и детально разбираются во всех обстоятельствах случившегося.
Ранее крупный пожар произошёл на Курилах. Сотрудникам МЧС понадобилось почти 12 часов, чтобы ликвидировать пламя.
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