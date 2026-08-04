Автобус столкнулся с самосвалом в Иркутской области, есть пострадавшие
В Братске (Иркутская область) произошло ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и самосвала Shacman. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Авария случилась днём в понедельник на регулируемом перекрёстке в Центральном районе города. Автобус двигался по маршруту Братск — Водозаборные дачи. В салоне в момент столкновения находились 25 человек. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам, среди которых один ребёнок.
Прокуратура Иркутской области взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии. Кроме того, ведомство проверит, насколько соблюдались требования законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок.
Ранее в Петербурге двое детей выехали на проезжую часть и попали под колёса автомобиля. Обоих в срочном порядке доставили в ближайшую больницу.
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