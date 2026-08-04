Автобус столкнулся с самосвалом в Иркутской области, есть пострадавшие

04 августа 2026, 06:14

Более десяти человек пострадали при ДТП с автобусом и большегрузом под Иркутском

Фото: iStock/conejota

В Братске (Иркутская область) произошло ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и самосвала Shacman. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.