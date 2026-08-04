Станция техобслуживания загорелась в Крыму
В Ялте на станции технического обслуживания произошёл пожар. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс‑службе МЧС России.
Огонь вспыхнул в одноэтажном здании на улице Ульяновых. К горящему объекту оперативно прибыли пожарно‑спасательные подразделения и начали тушить пламя.
В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Спасатели проливают конструкции и разбирают повреждённые элементы здания. На месте работают 43 специалиста МЧС и 16 единиц техники. Выяснением причин возгорания займутся дознаватели ведомства.
Ранее пожарные выехали на срочный вызов в Калининграде. Там языки пламени охватили многоквартирный дом, имеющий статус объекта культурного наследия.
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