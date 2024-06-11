Житель Королёва устроил в своей квартире нарколабораторию

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Лабораторию по производству амфетамина обнаружили полицейские в одной из квартир в Королеве, проживающего там 35-летнего мужчину задержали в Москве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в квартире задержанного были обнаружены пластиковые и стеклянные ёмкости с неизвестными веществами и жидкостью, пакет с порошком, вакууматор и электронные весы», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что изъятое является наркотиком амфетамином и прекурсором. Вес прекурсора составил более восьми килограммов, общая масса амфетамина — около килограмма.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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