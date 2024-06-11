«360»: Трое рабочих упали с восьмиметровых строительных лесов на ВДНХ

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Трое рабочих упали с восьмиметровых строительных лесов на ВДНХ. Об этом пишет Telegram-канал «360.ru».
Сообщается, что произошло это рядом с фонтаном Дружбы народов. Люди упали прямо на асфальт. В этот момент рабочие устанавливали сценические конструкции. На месте работает несколько машин скорой помощи. Иной информации не приводится.
Ранее сообщалось, что медведь вломился в дом к женщине и съел ее. Останки 71-летней пенсионерки нашли 8 ноября 2023 года. Проведенные исследования показали, что животное набросилось на женщину и разорвало ей шею. Пенсионерка часто кормила кошек на крыльце дома, выбрасывала мусор на территории дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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