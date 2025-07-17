Актер из «Морских дьяволов» Максим Архипов оказался серийным угонщиком
Актер из «Морских дьяволов» и «Своих», Максим Архипов, оказался серийным угонщиком. Об этом пишет Telegram-канал «112».
На его счету минимум два авто. В марте этого года Архипов угнал Genesis GV80 стоимостью 6 млн у жительницы Внуково. Машину быстро нашли по геолокации. Вскоре актера задержали.
В феврале текущего года со стоянки по улице Окская пропал автомобиль Hyundai Palisade. Правоохранители установили, что это так же дело рук Архипова. Но и его удалось быстро обнаружить — злоумышленник перегнал транспортное средство в поселок Семивраги Домодедовского округа.
Сейчас Архипова проверяют на причастность к другим угонам.
Ранее сообщалось, что Максима Архипова задержали за преступление в отношении воспитательницы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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