Взрыв прогремел на российском промышленном предприятии

Взрыв на промышленном предприятии произошел в Новотроицке Оренбургской области. Об этом этом сообщает местный портал Orsk.ru.



Предварительно, хлопок слышали в доменном цехе на заводе. На место происшествия направились сотрудники экстренных служб.

Другие подробности не приводятся. Власти региона и официальные ведомства пока не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел взрыв в отделении Россельхозбанка. Ударная волна выбила стекла в окнах и повредила внутреннюю отделку помещений.

До этого 84-летняя женщина погибла при взрыве бытового газа в жилом доме в Россоши Воронежской области. Всего пострадали восемь квартир.

Лидия Пономарева

