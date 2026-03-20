Взрыв прогремел на российском промышленном предприятии
Взрыв на промышленном предприятии произошел в Новотроицке Оренбургской области. Об этом этом сообщает местный портал Orsk.ru.
Предварительно, хлопок слышали в доменном цехе на заводе. На место происшествия направились сотрудники экстренных служб.
Другие подробности не приводятся. Власти региона и официальные ведомства пока не комментировали инцидент.
Ранее сообщалось, что в Москве произошел взрыв в отделении Россельхозбанка. Ударная волна выбила стекла в окнах и повредила внутреннюю отделку помещений.
До этого 84-летняя женщина погибла при взрыве бытового газа в жилом доме в Россоши Воронежской области. Всего пострадали восемь квартир.
