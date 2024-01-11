Житель Кузбасса шесть лет проходил с проглоченной вставной челюстью в желудке

Житель Кемеровской области обратился к медикам по поводу болей в животе. Анализы никаких отклонений не выявили, но на рентгеновском снимке врачи увидели в желудке что-то очень похожее на человеческие зубы. Оказалось, мужчина проглотил вставную челюсть.