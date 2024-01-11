Житель Кузбасса шесть лет проходил с проглоченной вставной челюстью в желудке

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Житель Кемеровской области обратился к медикам по поводу болей в животе. Анализы никаких отклонений не выявили, но на рентгеновском снимке врачи увидели в желудке что-то очень похожее на человеческие зубы. Оказалось, мужчина проглотил вставную челюсть.
Но тот сам напомнил о себе. Через шесть лет у мужчины начались режущие боли в желудке. Потерпев некоторое время, «зубастик» всё-таки отправился к врачам, где и выяснилась судьба давно пропавшей челюсти. Возможно, мужчина проглотил её во сне, сам не заметив. После удаления постороннего предмета он чувствует себя нормально и уже выписан домой. Старую челюсть взял с собой, на память. Так долго носил её в желудке, теперь тем более жаль с ней расставаться.
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Александр Бойцов