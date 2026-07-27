Жители Владивостока остались без холодной воды
Во Владивостоке ликвидируют последствия аварии на водопроводе. В результате ЧП свыше 22 тысяч горожан остались без холодной воды, информирует прокуратура Приморского края.
Как уточняется в сообщении, порыв произошёл утром 27 июля. Без водоснабжения оказались жители домов на улицах Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Нейбута, Черняховского, Адмирала Юмашева и ряде других.
Надзорное ведомство контролирует ход аварийно-восстановительных работ. Кроме того, по факту отключения воды прокуратура организовала проверку.
Ранее жители Тюмени пожаловались на качество воды из крана. По их словам, жидкость имеет желтоватый оттенок и пахнет гнилью.
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