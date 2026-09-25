Житель Масейо вывел гидроцикл на городскую улицу

25 сентября 2026, 15:25

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Житель бразильского Масейо проехал по дороге общего пользования на гидроцикле, приспособленном для езды по асфальту. Необычный транспорт сняли очевидцы в районе Бенедиту-Бентес. Об этом сообщает CNN Brasil.