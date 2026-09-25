Житель Масейо вывел гидроцикл на городскую улицу
Житель бразильского Масейо проехал по дороге общего пользования на гидроцикле, приспособленном для езды по асфальту. Необычный транспорт сняли очевидцы в районе Бенедиту-Бентес. Об этом сообщает CNN Brasil.
На видео мужчина движется в потоке машин и не привлекает внимания других участников движения. Для поездок по улице гидроцикл оснастили колёсной базой.
Муниципальная служба транспорта напомнила, что перед изменением конструкции транспорта владелец обязан получить разрешение. После доработок технику необходимо зарегистрировать.
Требования распространяются на замену двигателя, переделку подвески и вмешательство в другие важные элементы. За управление незарегистрированным транспортом водителю грозит штраф, а машину могут отправить на штрафстоянку до устранения нарушений.
Личность владельца гидроцикла пока не раскрыли. Неизвестно и то, оформил ли он переделанный транспорт по местным правилам.
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