Житель Москвы потерял рекордные 450 млн руб из-за мошенников
Житель Москвы стал жертвой кибермошенников и лишился 450 млн рублей — это рекордная сумма ущерба, зафиксированная весной этого года. Информацию дает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ УБК МВД по столице Антона Кононенко.
По его словам, за последние годы схемы мошенников усложнились и теперь чаще достигают миллионов. Если ранее ведомство фиксировало преступления с потерями по 15–50 тыс. рублей, то сейчас около 80% дел относятся к категориям «тяжких» и «особо тяжких» (начиная от 250 тыс. рублей).
Он также отметил, что значительная доля киберпреступлений в столице совершается украинскими хакерами, при этом особо активными считаются call‑центры в Днепропетровской и Одесской областях. По оценке Кононенко, восемь из десяти подобных преступлений совершают люди, находящиеся за пределами РФ.
Ранее, 18 октября, член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил о росте случаев, когда мошенники под предлогом заключения договоров на обучение или стажировку просят прислать копии паспорта, данные ИНН, СНИЛС или реквизиты банковских карт.
