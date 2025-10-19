19 октября 2025, 21:46

МВД: Житель Москвы потерял рекордные 450 млн руб из-за мошенников

Фото: istockphoto/artoleshko

Житель Москвы стал жертвой кибермошенников и лишился 450 млн рублей — это рекордная сумма ущерба, зафиксированная весной этого года. Информацию дает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ УБК МВД по столице Антона Кононенко.