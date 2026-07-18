Автобус насмерть сбил мужчину в Саратове
В Саратове рейсовый автобус насмерть сбил человека. Об сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем канале в мессенджере Max.
Трагедия произошла 18 июля около 09:20 на пересечении Московской и Астраханской улиц. Там 45-летний водитель общественного транспорта наехал на пешехода.
К сожалению, мужчина скончался до прибытия скорой помощи. Сейчас его личность устанавливается. Точные причины и обстоятельства ДТП также выясняются.
Ранее сообщалось, что в Башкирии на 1451-м километре трассы М-5 столкнулись два грузовика — «Скания» и «Ситрак». Удар пришелся на правую боковую часть цистерны бензовоза, и на дорогу вылились нефтепродукты.
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