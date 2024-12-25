«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой

Российский артист Марат Башаров в прошлом не раз становился объектом критики из-за своих семейных отношений. Он был женат несколько раз и периодически проявлял агрессию по отношению к своим законным женам. Одна из бывших избранниц Башарова даже получила перелом носа. Однако неожиданно для всех Елизавета Шевыркова решила возобновить отношения с Башаровым. Подробности – в материале «Радио 1».