«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой

Марат Башаров (Фото: соцсети)
Российский артист Марат Башаров в прошлом не раз становился объектом критики из-за своих семейных отношений. Он был женат несколько раз и периодически проявлял агрессию по отношению к своим законным женам. Одна из бывших избранниц Башарова даже получила перелом носа. Однако неожиданно для всех Елизавета Шевыркова решила возобновить отношения с Башаровым. Подробности – в материале «Радио 1».
Бывшая жена Башарова хочет к нему вернуться
50-летний актёр Марат Башаров поделился в эфире шоу «Звёзды сошлись» новостью о том, что его бывшая супруга предложила возобновить отношения.
Елизавета Шевыркова, прежде открыто рассказавшая о насилии и избиениях со стороны Марата, якобы первая написала ему: «может, вернем все как было?». Башаров был вынужден ответить отказом. Причиной этому стало то, что он встретил новую возлюбленную — 36-летнюю актрису Асю Борисову, которой сделал предложение в декабре прошлого года. В настоящее время он планирует организовать свадьбу.
Елизавета Шевыркова и Марат Башаров (Фото: соцсети)
Обвинения в избиении
Прежде Марата Башарова неоднократно обвиняли в домашнем насилии. Сначала была первая жена Марата Башарова — Екатерина Архарова. Она рассказала, что в 2014 году, всего через несколько месяцев после свадьбы, он избил её так сильно, что ей пришлось обратиться в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Вскоре после этого пара развелась. Через год актер, не смущаясь, прокомментировал произошедшее, заявив: «Я ей врезал», утверждая, что всего лишь ударил один раз.
Позже его вторая супруга, Елизавета Шевыркова, также сообщила о случаях насилия. Она утверждала, что Башаров избивал её во время беременности их сына Марселя, а однажды сломал ей нос на глазах у ребёнка.
В комментариях под новостями разразилась настоящая буря. Люди не могут понять, как женщина может желать вернуться к мужу-тирану: «Ей одного раза мало», «Вот уж точно: глупая баба», «Ностальгия у супруги, такого БДСМ больше не встретила».
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Роман с Татьяной Навкой
За несколько лет до скандалов, в 2006 году, у Башарова завязался роман с Татьяной Навкой. Их свела совместная работа в ледовом шоу на телевидении, после которого участники программы обрели невероятную популярность.
Однако отношения быстро закончились, и каждый пошел своей дорогой. У Башарова начались серьезные проблемы: алкогольная зависимость, измены и насилие в семье. Навка всегда избегала обсуждений на эту тему и не любила комментировать ситуацию. Тем не менее, теперь фигуристка открыто высказывается о прошлом.
«Мне грустно это слышать, потому что он безумно талантливый человек. Когда человек оказывается в таком состоянии, он теряет контроль над собой. Это отвратительно и ужасно. Если кто-то однажды поднял руку или даже замахнулся, от него нужно бежать. Я против насилия, особенно над женщинами», — заключила Татьяна.
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