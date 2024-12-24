«Грязный» отдых госработников из Ставрополья обернулся увольнением: скандальные подробности корпоратива со стриптизом и БДСМ

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22 декабря по всей стране отметили День энергетика. Однако в Минеральных Водах решили не ограничиваться поздравлениями в мессенджерах и устроили мероприятие, которое оказалось куда ярче и запоминающееся, чем скандально известная вечеринка Насти Ивлеевой. Подробности расскажет «Радио 1».
Откровенный подарок
Празднование Дня энергетика в Минеральных Водах обернулось скандалом, который привлёк внимание общественности.
Вечером 22 декабря в СМИ появились кадры, на которых запечатлено, как сотрудники энергетической отрасли веселятся в ресторане. Особое внимание зрителей привлекли танцы полуобнажённой брюнетки в откровенном наряде — короткой юбке, маске и туфлях на высоких шпильках. Эффектное выступление было приготовлено специально для одного из присутствующих — 48-летнего начальника производственно-технической службы филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» Дмитрия Степанова.
На видео заметно, что мужчина сначала старался оставаться невозмутимым, но уже спустя несколько секунд присоединился к происходящему, активно помогая танцовщице в её выступлении. В итоге Степанов снял рубашку и лёг
на пол.
Всё выглядело так, будто госслужащий полностью забыл, что находится на корпоративе среди десятков коллег, которые фиксировали происходящее на камеры.
Скандальный корпоратив ставропольских чиновников со стриптизёршей (Фото: соцсети)
Недовольные жители
Утром главный герой эпажного праздника и его коллеги проснулись знаменитостями. Теперь их, вероятно, ждут серьёзные последствия. Причина не только в провокационном характере записей, которые мгновенно разошлись по сети, но и в недовольстве местных жителей качеством работы энергетиков.
«А помните, на днях свет вечером отключали? Видимо наэкономили себе на утренник», — написала одна из местных жительниц.
На данный момент известно, что первым ответственность за скандал понёс директор филиала предприятия Сергей Кайшев.
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Он рассказал, что уже собирался наказать подчинённого, но не успел — Кайшеву пришлось уйти по собственному желанию.
«Такое тяжёлое время в нашей стране… Считаю, что неуместно так развлекаться и тем более выставлять на всеобщее обозрение. Стыд и срам!», — пишут в интернете.
«После такого просмотра хочется вымыть руки и глаза с мылом», — пишет другая местная жительница.
Скандальный корпоратив ставропольских чиновников со стриптизёршей Фото: соцсети)
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