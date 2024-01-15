Житель Можайска может получить два года колонии за незаконную охоту на лося

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Подмосковные полицейские задержали мужчину, который, не имея лицензии, охотился на лося в подмосковной деревне Бурково. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудники полиции задержали в Можайском городском округе местного житель 1985 года рождения. Его подозревают в незаконной охоте. Правоохранители установили, что мужчина, находясь в лесу у деревни Бурково, застрелил лося без лицензии на отстрел животного. В лесу задержанный разделал тушу животного и пытался погрузить в автомобиль», – пояснила Петрова ТАСС.В этот момент, по её словам, охотника заметил егерь и вызвал полицию.
«С места происшествия изъято ружьё. Своими действиями правонарушитель причинил ущерб государству на 80 тысяч рублей», – добавила Петрова.По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Задержанному избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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