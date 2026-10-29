Пассажирский самолёт, летевший из Агадира в Марсель, подал сигнал тревоги
Пассажирский самолёт Boeing 737, который направлялся из Агадира в Марсель, подал сигнал тревоги вскоре после вылета из воздушной гавани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Согласно предоставленной информации, борт поднялся в небо из марокканского аэропорта, затем несколько раз облетел побережье Атлантики и взял курс назад. Причину, по которой экипаж подал аварийный сигнал, собеседник агентства не назвал. В конечном итоге самолёт успешно сел в Агадире.
Пока борт заходил на посадку, диспетчеры отправили в зону ожидания ещё два самолёта — из Нанта и Брюсселя, которые также направлялись в Агадир. Воздушные судна сделали несколько кругов и через некоторое время получили разрешение на посадку.
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