Пассажирский самолёт, летевший из Агадира в Марсель, подал сигнал тревоги

29 октября 2026, 01:48

Фото: iStock/dongfang zhao

Пассажирский самолёт Boeing 737, который направлялся из Агадира в Марсель, подал сигнал тревоги вскоре после вылета из воздушной гавани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.