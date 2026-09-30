Житель Новосибирской области угнал внедорожник, увяз у озера и не смог его найти
Прокурор Краснозёрского района направил в суд дело 45-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в угоне LADA Niva Legend у озера Волчонок во время открытия охотничьего сезона.
В беседе с Om1.ru Новосибирск представители региональной прокуратуры рассказали, что инцидент произошёл вечером 29 августа примерно в пяти километрах от села Колыбелька. Нетрезвый мужчина заметил автомобиль на берегу, пока хозяин находился на лодке посреди озера.
Фигурант завёл чужую машину и поехал вдоль воды. Через 500 метров внедорожник увяз в грунте. Вытащить его водитель не сумел, поэтому около трёх часов ночи пешком вернулся к месту, откуда уехал.
Объяснить, где оставил LADA, мужчина не смог. В прокуратуре пояснили, что он не помнил дорогу из-за опьянения.
На следующий день сотрудники полиции обнаружили автомобиль в кустах у берега. Мужчине грозит ответственность за неправомерное завладение транспортом без цели хищения.
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