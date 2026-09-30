Житель Новосибирской области угнал внедорожник, увяз у озера и не смог его найти

30 сентября 2026, 15:58

Фото: iStock/Frank Niehaus

Прокурор Краснозёрского района направил в суд дело 45-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в угоне LADA Niva Legend у озера Волчонок во время открытия охотничьего сезона.