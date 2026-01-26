После гибели проходчика «Гайского ГОКа» СК возбудил уголовное дело

26 января 2026, 10:30

СК возбудил дело после гибели рабочего при обрушении шахты в Оренбуржье

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

Следственные органы возбудили уголовное дело после трагического инцидента на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области. Рабочий погиб из-за обрушения горной породы в подземном руднике. Об этом пишет РИА Новости.