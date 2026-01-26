После гибели проходчика «Гайского ГОКа» СК возбудил уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело после трагического инцидента на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области. Рабочий погиб из-за обрушения горной породы в подземном руднике. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации от следствия, все случилось на 1150-м горизонте. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса РФ, связанной с нарушением требований безопасности на опасных производственных объектах.
Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли необходимую документацию. Также назначены судебные экспертизы. Теперь предстоит оценить действия должностных лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности на этом объекте.
