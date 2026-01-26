Жителя Краснодарского края арестовали за организацию убийства родственников

26 января 2026, 10:41

Фото: iStock/blinow61

В Краснодарском крае задержали и арестовали мужчину, которого обвиняют в организации убийства двоюродного брата и его супруги. Преступление он спланировал на фоне имущественного конфликта.





Как сообщили в СК РФ, обвиняемый не хотел делить с родственниками наследство — недвижимость в Анапе. С целью завладеть имуществом он решил устранить родственников, при этом лично участвовать в преступлении не намеревался.





«Обвиняемый решил организовать убийство двоюродного брата и его супруги. Не желая лично участвовать в убийстве, а также опасаясь привлечения к уголовной ответственности, он обратился к своему знакомому с просьбой найти исполнителя», — говорится в официальном сообщении СК РФ.