Жителя Краснодарского края арестовали за организацию убийства родственников
В Краснодарском крае задержали и арестовали мужчину, которого обвиняют в организации убийства двоюродного брата и его супруги. Преступление он спланировал на фоне имущественного конфликта.
Как сообщили в СК РФ, обвиняемый не хотел делить с родственниками наследство — недвижимость в Анапе. С целью завладеть имуществом он решил устранить родственников, при этом лично участвовать в преступлении не намеревался.
«Обвиняемый решил организовать убийство двоюродного брата и его супруги. Не желая лично участвовать в убийстве, а также опасаясь привлечения к уголовной ответственности, он обратился к своему знакомому с просьбой найти исполнителя», — говорится в официальном сообщении СК РФ.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, предполагаемый исполнитель согласился совершить преступление за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. Заказчик также настаивал на инсценировке нападения, чтобы отвести от себя подозрения.
В настоящее время подозреваемого арестовали. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники преступления.