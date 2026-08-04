Тело мужчины с гирей на ноге обнаружили в озере на северо-западе Москвы
Водолазы выловили труп мужчины в озере Бездонное в столичном лесопарке «Серебряный Бор». Об этом проинформировал Телеграм-канал Baza.
Как сообщает издание, незадолго до трагедии на пляже очевидцы заметили, как мужчина зашёл в воду с гирей, привязанной к себе, и почти сразу скрылся под водой. Отдыхающие немедленно вызвали спасателей, но оказать помощь вовремя не получилось.
По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.
Ранее на юго-западе Москвы в пруду утонула девочка. Инцидент произошёл произошёл в районе Люблино.
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