Достижения.рф

«Дональд Трамп» оскорбил армян, его наказали

Мужчина с ником Donald Trump получил штраф за оскорбление армян в Махачкале
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Ленинский районный суд в Махачкале оштрафовал мужчину, который в Telegram под ником Donald Trump оставлял оскорбительные комментарии в адрес армян. Это следует из сообщения на сайте суда.



В постановлении говорится, что Исмаилова признали виновным. Ему назначили административный штраф в размере десяти тысяч рублей.

По материалам дела, в комментариях пользователя содержались высказывания, которые побуждали к противоправным действиям в отношении армян. Мужчина вину признал и решение обжаловать не стал.

Ранее российского подростка заподозрили в убийстве мужчины.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0