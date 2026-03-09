«Дональд Трамп» оскорбил армян, его наказали

09 марта 2026, 14:21

Мужчина с ником Donald Trump получил штраф за оскорбление армян в Махачкале

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Ленинский районный суд в Махачкале оштрафовал мужчину, который в Telegram под ником Donald Trump оставлял оскорбительные комментарии в адрес армян. Это следует из сообщения на сайте суда.