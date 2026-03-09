«Дональд Трамп» оскорбил армян, его наказали
Ленинский районный суд в Махачкале оштрафовал мужчину, который в Telegram под ником Donald Trump оставлял оскорбительные комментарии в адрес армян. Это следует из сообщения на сайте суда.
В постановлении говорится, что Исмаилова признали виновным. Ему назначили административный штраф в размере десяти тысяч рублей.
По материалам дела, в комментариях пользователя содержались высказывания, которые побуждали к противоправным действиям в отношении армян. Мужчина вину признал и решение обжаловать не стал.
