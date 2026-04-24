В Москве пассажир метро упал на пути, засмотревшись в телефон

Достижения.рф

Суд в Москве оштрафовал пассажира метро за падение на пути из-за телефона
Фото: Istock/Vlad Petin

В столице пассажир метро упал на рельсы, засмотревшись в телефон. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Инцидент произошёл на станции метро «Красносельская» Сокольнической линии. Молодой человек шагал по краю платформы и смотрел в экран смартфона.

Гражданин не заметил край платформы, оступился и упал на пути за минуту до прибытия поезда. Машинист вовремя применил экстренное торможение и остановил состав. Другие пассажиры и сотрудники метрополитена помогли мужчине подняться обратно на платформу.

Трагедии удалось избежать. Полицейские составили на нарушителя протокол за невыполнение требований транспортной безопасности. Суд рассмотрел дело и оштрафовал пассажира на 20 тысяч рублей.

Ранее в Москве нарушитель на каршеринге наехал на людей, скрываясь от ДПС.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0