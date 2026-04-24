В Москве пассажир метро упал на пути, засмотревшись в телефон
В столице пассажир метро упал на рельсы, засмотревшись в телефон. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл на станции метро «Красносельская» Сокольнической линии. Молодой человек шагал по краю платформы и смотрел в экран смартфона.
Гражданин не заметил край платформы, оступился и упал на пути за минуту до прибытия поезда. Машинист вовремя применил экстренное торможение и остановил состав. Другие пассажиры и сотрудники метрополитена помогли мужчине подняться обратно на платформу.
Трагедии удалось избежать. Полицейские составили на нарушителя протокол за невыполнение требований транспортной безопасности. Суд рассмотрел дело и оштрафовал пассажира на 20 тысяч рублей.
