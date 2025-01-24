Житель Подмосковья напал с кулаками на чужую машину

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Полицейские задержали жителя подмосковного Воскресенска по подозрению в повреждении чужого имущества: он голыми руками помял чужой автомобиль и разбил в нём стёкла, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о повреждении имущества подала жительница округа Коломна. В ходе расследования полицейские установили и задержали злоумышленника. Выяснилось, что он из хулиганских побуждений руками и ногами наносил удары по автомобилю, в результате чего разбил окно в двери багажника и оставил царапины и вмятины на кузове. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и отпустили под подписку о невыезде.
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