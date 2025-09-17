Житель Подмосковья напал с ножом на соседку и зарезал собственную мать
В подмосковном Клине 46-летний местный житель в ходе конфликта лишил жизни свою мать и попытался убить соседку. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.
Инцидент произошёл на лестничной площадке. Мужчина набросился на соседку с ножом и нанёс ей несколько ударов в шею и туловище. На шум вышла его 67-летняя мать. Она отняла у сына нож, что позволило пострадавшей женщине убежать.
Однако злоумышленник выхватил у матери клинок и нанёс ей множество ударов. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Очевидцы происшествия вызвали полицию.
Следователи и криминалисты изъяли орудие преступления, провели допросы свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Обвиняемому предъявили обвинение в убийстве. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.
