Житель Подмосковья напал с ножом на соседку и зарезал собственную мать

17 сентября 2025, 19:07

Житель Клина нанёс соседке ножевые ранения и лишил жизни свою мать

Фото: Istock/Shutter2U

В подмосковном Клине 46-летний местный житель в ходе конфликта лишил жизни свою мать и попытался убить соседку. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.