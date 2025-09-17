В российском городе десятки семей остались без крова из-за чудовищного пожара
В городе Иваново произошёл пожар в трёхэтажном многоквартирном доме на улице Сакко. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Первые пожарные подразделения установили, что горит крыша жилого здания. Спасатели оперативно эвакуировали из дома 45 человек.
Для жильцов многоквартирного дома администрация развернула пункт временного размещения в одной из городских гостиниц. Сейчас специалисты оказывают людям необходимую помощь, с ними работают психологи.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Москве, где загорелась крыша новостройки на территории бывшего завода ЗИЛ.
