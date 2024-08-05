В Грозном толпа чеченцев избила мигранта

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Толпа чеченцев в Грозном избила мигранта за отношения с местной девушкой. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
По данным канала, все произошло в одном из микрорайонов Грозного, там собрались около трех десятков мужчин. Местные жители рассказали, что конфликт произошел после того, как иностранца вызвали на разговор то ли из-за романтических отношений, то ли из-за приставаний к чеченке.
Сообщается, что в таких случаях под раздачу за попытку знакомства с местными девушками может попасть даже дагестанец. Один из участников на всю улицу кричал, что нацизма в республике нет, но подобное избиение грозит всем, кто только попробует встречаться с чеченкой.
Ранее сообщалось, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, который был совершен группой лиц с применением насилия. Группа подростков напала на четырнадцатилетнего школьника. Преступники избили его и ограбили на сумму около десяти тысяч рублей.
До этого домработница из Узбекистана похитила у племянника миллиардера Михаила Гуцериева деньги и драгоценности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Конфликт дальнобойщиков по рации перерос в полноценную драку
Известный уфимский телеведущий и «учительница года» жестоко избили хозяина кафе
СК возбудил дело о нападениях подростков-мигрантов в Мытищах
Сообщается, что в таких случаях под раздачу за попытку знакомства с местными девушками может попасть даже дагестанец. Один из участников на всю улицу кричал, что нацизма в республике нет, но подобное избиение грозит всем, кто только попробует встречаться с чеченкой.
Ранее сообщалось, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, который был совершен группой лиц с применением насилия. Группа подростков напала на четырнадцатилетнего школьника. Преступники избили его и ограбили на сумму около десяти тысяч рублей.
До этого домработница из Узбекистана похитила у племянника миллиардера Михаила Гуцериева деньги и драгоценности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Конфликт дальнобойщиков по рации перерос в полноценную драку
Известный уфимский телеведущий и «учительница года» жестоко избили хозяина кафе
СК возбудил дело о нападениях подростков-мигрантов в Мытищах
Дарья Осипова