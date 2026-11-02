В Башкортостане отважный пёс спас туристов от медведя
В Башкортостане пёс ценой здоровья спас группу туристов от медведя. Подробности сообщает РЕН ТВ.
На хребте Айгир стая собак учуяла косолапого и начала лаять. Их гавканье предупредило группу россиянин об опасности, и путники успели избежать беды. Однако хищник напал на пса по кличке Снежок: медведь вцепился в него и серьёзно травмировал.
Туристы помогли раненому животному и организовали экстренную спасательную операцию. Они успешно спустили собаку вниз с горы, а после спуска отвезли пса на электричке в ветклинику в Уфе. Там животное получило необходимую помощь.
До этого аналогичный случай произошёл на Чукотке. Там мужчина выжил после нападения бурого медведя благодаря своей собаке. Пёс прогнал хищника, который набросился на хозяина во время отдыха на сопке.
Читайте также: