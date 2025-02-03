Мошенники выманили у пенсионера из Шаховской более 4 млн рублей

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В Шаховской полицейские задержали подозреваемого в хищении у пенсионера более 4 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Заявление о мошенничестве поступило в дежурную часть от 71-летнего местного жителя. Ему позвонил неизвестный, представившийся следователем, и сообщил, что с его счёта пытаются перевести деньги. Разговор продолжила женщина, якобы сотрудница Центробанка, которая убедила потерпевшего установить на телефон некое «приложение, обеспечивающее сохранность сбережений».
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, добавила Петрова. Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.
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«Так злоумышленники получили доступ к банковскому счёту пенсионера и похитили более 200 тысяч рублей. На следующий день поступил очередной звонок. Пенсионеру сообщили, что мошенники пытаются продать его квартиру. Чтобы их опередить, он должен сделать это сам, а вырученные средства передать курьеру для размещения в банке. В результате мужчина потерял ещё 4 млн рублей», – отметила Петрова.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 43-летний москвича. Тот рассказал, что ему предложили подработку – принимать деньги и переводить их на указанные счета, оставляя себе процент от суммы.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, добавила Петрова. Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.
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Лора Луганская