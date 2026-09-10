Житель Подмосковья утопил знакомую в ванной из-за ссоры и сбежал
Житель Каширы Московской области обвиняется в убийстве знакомой. Подробности сообщает ГСУ СК по региону.
Следствие установило: в ночь с 7 на 8 сентября 33-летний обвиняемый распивал алкоголь вместе с 43-летней приятельницей в квартире на улице Садовой в Кашире.
Между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина утопил женщину в ванной. После преступления он ушёл из квартиры, но вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали его по горячим следам.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили фигуранта и свидетелей. Установлено, что обвиняемый ранее отбывал наказание за тяжкие преступления. В ближайшее время его заключат под стражу.
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