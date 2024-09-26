Житель Подмосковья вырастил у себя в теплице более 480 кустов конопли

Фото: iStock/Dolores Preciado
Пятидесятилетнего жителя деревни Малое Судислово городского округа Шаховская задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в теплице на своём участке мужчина организовал плантацию по выращиванию конопли, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в частном доме у задержанного было обнаружено пластиковое ведро с зелёным веществом растительного происхождения, а также полимерный пакет и свёртки с таким же содержимым. А из теплицы, расположенной на участке, правоохранители изъяли 487 кустов конопли», — говорится в сообщении.Экспертиза проверила 400 граммов растительного вещества, обнаруженного в доме задержанного, и установили, что это марихуана. Остальное вещество будет проанализировано в ходе следствия.
Читайте также:
В Подмосковье спасли провалившегося в колодец козлёнка
Гособвинение запросило шесть лет тюрьмы Панину* по делу об оправдании терроризма
Звезду сериала «По законам военного времени» сняли с самолета в Хабаровске
Лев Каштанов