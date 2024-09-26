Житель Подмосковья вырастил у себя в теплице более 480 кустов конопли

Родители 22-летней Ксении из Ленинградской области долго добивались справедливого расследования дела о смерти дочери. Трагедия произошла еще в январе 2021 года, однако до сих пор обстоятельства гибели молодой студентки не установлены. О том, какие доказательства удалось собрать отцу и почему следователи не спешили возбуждать дело расскажет редакция «Радио 1»