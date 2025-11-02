Достижения.рф

В Москве автомобиль такси протаранил беспилотный трамвай

В Москве на проспекте Сахарова такси врезалось в трамвай №90
Фото: Istock/Yury Karamanenko

В центре столицы зафиксировали столкновение между такси и автономным трамваем.



Как сообщает «Агентство городских новостей Москва», дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Академика Сахарова. Установлено, что автомобиль марки Skoda совершил столкновение с трамваем маршрута №90 в районе дома 35 по улице Мясницкая.

На место случившегося прибыли медики, которые сейчас осматривают двух людей из легковой машины. Их состояние уточняется. Конструкция трамваев маршрута №90 позволяет им перемещаться без контактной сети на расстояния до четырёх километров.

Ранее сообщалось об инциденте в Нижегородской области, где подросток на мотоцикле без прав сбил трёх школьниц.

Ольга Щелокова

