В Москве автомобиль такси протаранил беспилотный трамвай
В центре столицы зафиксировали столкновение между такси и автономным трамваем.
Как сообщает «Агентство городских новостей Москва», дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Академика Сахарова. Установлено, что автомобиль марки Skoda совершил столкновение с трамваем маршрута №90 в районе дома 35 по улице Мясницкая.
На место случившегося прибыли медики, которые сейчас осматривают двух людей из легковой машины. Их состояние уточняется. Конструкция трамваев маршрута №90 позволяет им перемещаться без контактной сети на расстояния до четырёх километров.
