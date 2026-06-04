Тигр-людоед растерзал мужчину, оставив от него только ноги
В индийской деревне Басантпур тигр-людоед насмерть растерзал мужчину, который пошёл в лес за кормом для коз. Об этом сообщает издание The News Mill.
Местный житель по имени Садху Найк отправился собирать листья утром, но к вечеру не вернулся. Родственники забили тревогу и начали поиски. На следующий день удалось обнаружить лишь ноги погибшего и традиционную индийскую одежду, которая на нем была — лунги. Лесничие предполагают, что хищник утащил жертву в чащу, отгрыз ноги и съел половину тела.
В деревне Басантпур потребовали от властей срочных мер, так как многие жители зависят от леса: им нужны дрова и корм для скота. В ответ на это администрация пообещала поймать тигра-людоеда.
Ранее «Радио 1» передавало, что в США полиция Майами задержала дебошира, пытавшегося во время полета открыть дверь пассажирского лайнера компании Frontier Airlines и задушить стюарда. В самолете агрессивного мужчину удалось сдержать лишь благодаря действиям других пассажиров.
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