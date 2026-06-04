Тигр-людоед растерзал мужчину, оставив от него только ноги

04 июня 2026, 02:28

В Индии тигр-людоед растерзал жителя деревни Басантпур, оставив от него только ноги

Фото: iStock/TonyBaggett

В индийской деревне Басантпур тигр-людоед насмерть растерзал мужчину, который пошёл в лес за кормом для коз. Об этом сообщает издание The News Mill.