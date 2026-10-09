В Ростовской области остановили машину с 6 кг мефедрона в дверной обшивке

09 октября 2026, 17:27

В Ростовской области полиция задержала курьера с шестью килограммами мефедрона

Фото: Istock/Oleksii Kononenko

В Ростовской области полиция задержала 37-летнего наркокурьера с шестью килограммами мефедрона в машине. Подробности приводит пресс-служба МВД России.