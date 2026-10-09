В Ростовской области остановили машину с 6 кг мефедрона в дверной обшивке
В Ростовской области полиция задержала 37-летнего наркокурьера с шестью килограммами мефедрона в машине. Подробности приводит пресс-служба МВД России.
Правоохранители остановили автомобиль Chevrolet Lacetti для проверки на трассе М-4 «Дон». При досмотре оперативники обнаружили тайники под обшивкой задних дверей. Оттуда изъяли шесть пакетов с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон общей массой более шести килограммов.
Силовики считают, что за рулём находился межрегиональный наркокурьер. Отмечается, что он уже отбывал наказание за аналогичное преступление, а вернулся к незаконной деятельности, чтобы погасить кредит.
Задержанный уроженец Екатеринбурга пояснил, что устроился в онлайн-наркошоп и вёз партию синтетики из Подмосковья на Ставрополье. Его арестовали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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