В Подмосковье таксист подрезал байкера, отправив его в адское пике по асфальту
В Подольске произошло ДТП с участием такси и мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД России по г.о. Подольск.
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием такси и мотоцикла произошло вечером 22 августа. По предварительной информации, авария случилась в 20:15 на перекрёстке улиц Соколова и Кирова.
Водитель такси совершал левый поворот, а мотоциклист двигался прямо. В результате столкновения мотоцикл выбросило на встречную полосу движения. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи. Мотоциклист с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где его поместили в отделение реанимации.
