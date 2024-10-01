На МКАД ограничили движение из-за столкновения трех автомобилей

Фото: istock/Galina Vetertsovskaya
На 62-м км МКАД столкнулись 3 автомобиля. Об этом проинформировал департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Сообщается, что на месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и детали произошедшего уточняются.
По данным канала, движение затруднено на 2 километра и осуществляется только по одной из пяти полос. Корреспондент РИА Новости рассказал, что одна из машин сильно повреждена. На месте работают спасатели МЧС России, сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи.
Ранее маршрутка врезалась в автобус в районе метро «Царицыно» в Москве. В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.
До этого на проспекте Науки в Санкт-Петербурге «Ситроен» сбил на пешеходном переходе 38-летнюю беременную женщину. Также в аварии пострадали две её 11-летние девочки-близняшки и младшая четырёхлетняя дочь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, движение затруднено на 2 километра и осуществляется только по одной из пяти полос. Корреспондент РИА Новости рассказал, что одна из машин сильно повреждена. На месте работают спасатели МЧС России, сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи.
Ранее маршрутка врезалась в автобус в районе метро «Царицыно» в Москве. В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.
До этого на проспекте Науки в Санкт-Петербурге «Ситроен» сбил на пешеходном переходе 38-летнюю беременную женщину. Также в аварии пострадали две её 11-летние девочки-близняшки и младшая четырёхлетняя дочь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова