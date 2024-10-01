Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На МКАД ограничили движение из-за столкновения трех автомобилей

На МКАД ограничили движение из-за столкновения трех автомобилей

01 октября 2024, 07:50
Фото: istock/Galina Vetertsovskaya

Фото: istock/Galina Vetertsovskaya

На 62-м км МКАД столкнулись 3 автомобиля. Об этом проинформировал департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Сообщается, что на месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и детали произошедшего уточняются.

По данным канала, движение затруднено на 2 километра и осуществляется только по одной из пяти полос. Корреспондент РИА Новости рассказал, что одна из машин сильно повреждена. На месте работают спасатели МЧС России, сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи.



Ранее маршрутка врезалась в автобус в районе метро «Царицыно» в Москве. В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.

До этого на проспекте Науки в Санкт-Петербурге «Ситроен» сбил на пешеходном переходе 38-летнюю беременную женщину. Также в аварии пострадали две её 11-летние девочки-близняшки и младшая четырёхлетняя дочь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Самолет Air New Zealand ударился хвостом о взлетную полосу в Веллингтоне

В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов

Поп-звезда «нулевых» Саша Project пыталась покончить с собой
#спасатели
#мчс
#аварии
#человек
#сотрудники
#информация
#новости
Фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов добавили статью о взятке
01 октября 2024, 04:25

Фото: istock/Josiah S

В Москве двоим фигурантам уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии России добавили обвинение по статье о даче взятки.
Согласно данным, генеральному директору ООО ГК «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору Виктории Антоновой, помимо обвинения в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), вменили также статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Об этом сообщили РИА Новости на основе официальных судебных документов.

Еще один фигурант дела, Михаил Кальченко, обвиняется исключительно в мошенничестве. По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Министерством обороны РФ для исполнения госконтракта, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали условиям контракта.

Также стало известно о появлении новых фигурантов в этом деле: Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Вячеслава Портянникова и Виктора Астапенко. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Дело продолжает развиваться, и следствие выясняет все обстоятельства данной ситуации.

Читайте также:

Экс-депутат «Новых людей» под следствием: правда о хищении миллионов

В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов

Труп срочника, сбежавшего из парка «Патриот», нашли в лесу в Подмосковье
#подмосковье
#дело
#ук
#следствие
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-депутат «Новых людей» под следствием: правда о хищении миллионов
СК предъявил экс-депутату от «Новых людей» Шилкину обвинение в растрате
01 октября 2024, 01:36

Фото: istock/choochart choochaikupt

Следственный комитет России предъявил обвинение в растрате бывшему депутату Госдумы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину. Обвинение связано с хищением в особо крупном размере, что предусмотрено частью 4 статьи 160 УК РФ.

«Органами предварительного расследования Шилкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ», — говорится в материалах дела.

Ранее Басманный районный суд Москвы постановил арестовать Шилкина до 24 ноября. Уголовное дело против него связано с деятельностью на посту руководителя компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», где он работал с 2009 по 2021 год.

Шилкину грозит значительный срок, если его вина будет доказана в суде.

Ранее сообщалось, что в Москве пресекли деятельность организованной группы, которая легализовала через фиктивные организации более одной тысячи мигрантов. Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил в беседе с журналистами.

Читайте также:

Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в покушении на Прилепина

В Узбекистане отрицают избиение учеников школы в Джизаке за общение на русском

Полиция Москвы задержала 38 человек после драки в ресторане
#дело
#уголовное дело
#обвинение
#рф
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолет Air New Zealand ударился хвостом о взлетную полосу в Веллингтоне
30 сентября 2024, 21:55

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. Об этом сообщает The New Zealand Herald. Отмечается, что самолет в итоге так и не смог приземлиться из-за плохой погоды.
По данным издания, лайнер прилетел из австралийского Брисбена, попытался приземлиться и задел хвостом взлетную полосу, из-за чего ушел на второй круг. В результате самолет так и не смог совершить посадку из-за погоды, а после сел в Окленде.

Читайте также:

В Узбекистане отрицают избиение учеников школы в Джизаке за общение на русском

Полиция Москвы задержала 38 человек после драки в ресторане

В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов
#самолет
#аэропорт
#новая зеландия
#австралия
#транспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Узбекистане отрицают избиение учеников школы в Джизаке за общение на русском
30 сентября 2024, 20:13

Фото: iStock/AlexLinch

Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло появившиеся в СМИ сообщения об избиении учеников одной из школ Джизака за общение на русском языке, однако признало, что сам конфликт был. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале управления.
«По ситуации, произошедшей среди учащихся седьмого класса школы № 1 в городе Джизака. По предварительной информации, инцидент произошел из-за личного конфликта между учащимися и не связан с вопросом языковой принадлежности», — указано в публикации.
Отмечается, что полиция и учителя провели с участниками конфликта профилактическую беседу, а итоги проверки по конфликту сообщат позже.

При этом родителей школьников, которые начали драку, привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, рассказала детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова в беседе с РИА Новости.

Читайте также:

В Узбекистане проверят информацию об избиении русскоязычных учеников

МИД России вынес представление послу Узбекистана после инцидента в школе Ташкента

МИД запросил у Узбекистана разъяснения по поводу избиения русскоязычного ребёнка
#полиция
#проверки
#школы
#итоги
#учителя
#инцидент
#детский омбудсмен
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция Москвы задержала 38 человек после драки в ресторане
30 сентября 2024, 20:02

Фото: iStock/blinow61

Полиция задержала и доставила в отдел 38 человек после драки в ресторане на Ставропольском проезде на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба московского ГУ МВД России. В отношении задержанных составили 17 административных протоколов.
«Предварительно установлено, что на улице между посетителями ресторана произошел конфликт на бытовой почве. В результате инцидента пострадавших нет. В территориальный отдел полиции для разбирательства доставлены 38 участников конфликта», — написали в ведомстве.
Сообщается, что 15 из 17 протоколов — по статье о нарушении иностранцем правил въезда в России, а 2 — по статье о мелком хулиганстве.

В ведомстве отметили, что по факту конфликта организовали проверку, по итогам которой примут соответствующее решение в отношении участников потасовки.

Читайте также:

В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов

Труп срочника, сбежавшего из парка «Патриот», нашли в лесу в Подмосковье

В Химках коллеги оставили получившего травму рабочего из КНДР умирать под мостом
#конфликт
#москва
#драка
#полиция
#иностранцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов
В Москве раскрыта ОПГ, легализовавшая в России тысячи мигрантов
30 сентября 2024, 19:36

Фото: iStock/Dzurag

В Москве пресекли деятельность организованной группы, которая легализовала через фиктивные организации более одной тысячи мигрантов. Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил в беседе с журналистами.
Отмечается, что в настоящее время правоохранителями задержаны трое уроженцев стран ближнего зарубежья, которые подозреваются в организации незаконной миграции. В отношении них возбуждены уголовные дела по двум статьям, которые были объединены в единое производство.

Васенин подчеркнул, что фигуранты дела привлекали клиентов через объявления в соцсетях и мессенджерах. За оказанные услуги по незаконному оформлению мигрантов злоумышленники получали от пяти до десяти тысяч рублей. Общее количество легализованных иностранцев составило более одной тысячи человек.

Читайте также:

СК РФ раскрыл схему легализации мигрантов через поддельные украинские паспорта

В Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов

Депутат Бессараб раскрыла, как наладит вопрос миграции в России
#полиция
#мигранты
#производство
#услуги
#ск рф
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Труп срочника, сбежавшего из парка «Патриот», нашли в лесу в Подмосковье
Найдено тело срочника, сбежавшего со стрельбищ из парка «Патриот»
30 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/Kuzma

Несколько часов назад в лесу обнаружили тело 19-летнего солдата срочной службы Даниила Фоменко, который 26 сентября сбежал со стрельбищ в парке «Патриот». Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственный источник.
По предварительным данным издания, срочник совершил суицид из-за того, что его бросила девушка. Его тело нашли в лесу недалеко от парка, рядом с трупом лежал и автомат, с которым он сбежал. Все это время поиски вели по одной стороне берега, при этом солдат смог переплыть через реку.

Предполагается, что 26 сентября молодой человек получил сообщение от своей девушки, которая сообщила ему о расставании. Тогда он взял оружие и покинул расположение стрельбищ.

Напомним, в четверг, 26 сентября, в Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом.

Читайте также:

Опубликовано фото сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» срочника с автоматом

В воинской части Калининградской области застрелили 19-летнего военного

Срочник с автоматом сбежал из подмосковного парка «Патриот»
#подмосковье
#оружие
#поиски
#человек
#план
#девушка
#солдат
#суицид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезду «Дома-2» изнасиловали в «Москва-Сити» и выбили винир: подробности
30 сентября 2024, 18:34

Фото: iStock/Favor_of_God

Вокруг бывших участников реалити-шоу «Дом-2» снова разгорелся скандал — в этот раз об изнасиловании заявила звезда телестройки Мария Сигаева. В произошедшем она обвинила бизнесмена Павла Геша.
О том, что на самом деле случилось в апартаментах «Москва-Сити» и кто причастен к изнасилованию читайте в материале «Радио 1».

Марсиага

Мария Сигаева — блогер, исполнитель и бывшая участница скандального реалити-шоу, также известная по псевдониму Марсиага. Девушке 26 лет, родилась 17 апреля 1998 года.

Фото: соцсети М. Сигаевой

В «Дом-2» Мария пришла в июле 2020 года. За время участия в проекте сначала состояла в отношениях с Павлом Бабичем, затем Артуром Кулаковым, а после и вовсе была замечена целующейся с Клавой Безверховой.

Жизнь после проекта также отличалась скандалами и громкими заголовками. Занявшись музыкой, Мария не упускала возможность лишний привлечь к себе внимание. Однажды даже заявила о своей беременности, но поняв, что теряет аудиторию, поспешила оправдаться, мол, просто шутила и поднимала популярность.

Не так давно Марсиага также оказывалась в эпицентре громкой истории из-за ревности. Девушка заявила, что пока она гастролировала, ее парень Амир Чешуинов изменил ей с блогером Кэйти Барби-Слипи. Вне себя от злости Мария ворвалась к сопернице на съемки и облила зеленкой.

Павел Геш

О его персоне известно куда меньше, нежели о Марии Сигаевой. В сети он имеет некую популярность лишь благодаря бывшей жене Клаве Безверховой — той самой, с которой на «Дом-2» когда-то целовалась Сигаева. Его экс-супруга — также участница телепроектов «Давай поженимся и «Солдатки».

Фото: соцсети К. Безверховой

Геш женился на Безверховой в начале 2021 года. Через восемь месяцев после свадьбы у них родился мальчик Роберт. Однако вскоре Клава решила развестись, заявив, что ее новоиспеченный супруг постоянно ей изменял, даже во время беременности.

О биографии Павла Геша ничего не известно — ни даты рождения, ни сведений об образовании и сфере занятости. Только лишь то, что он имеет собственный бизнес.

Изнасилование в «Москва-Сити»

На днях имя Сигаевой вновь стало фигурировать в заголовках СМИ. По информации «МК», она заявила, что стала жертвой изнасилования.

По словам девушки, все произошло 23 сентября, когда Павел Геш и его неназванный друг пригласили ее на вечеринку. Местом проведения стали апартаменты в «Москва-Сити».

Фото: iStock/Artsiom Malashenko

Сначала ничего не предвещало беды. Однако отмечалось, что Геш и его товарищ то и дело пытались напоить молодую девушку. Мария отказывалась от предложений и пила только чай и сок.

В какой-то момент, рассказывает звезда «Дом-2», Геш позвал ее в отдельную комнату. Когда они оказались наедине, бывший супруг ее подруги набросился на нее и ударил кулаком по лицу, выбив винир. После этого Мария была изнасилована.

Плата за молчание

После случившегося Марсиага собиралась в тот же день обратиться в полицию, но ее отговорили. По ее словам, 26 сентября Геш пригласил ее в ресторан. И девушка пошла.

Во время ужина бизнесмен пытался всячески загладить конфликт, отметила Мария. Сначала он предложил ей 20 тысяч рублей, чтобы та смогла установить новый винир взамен выбитого. Однако девушка отказалась.

На следующий день после встречи в ресторане на телефон Марии пришло уведомление.

Фото: iStock/Pinkypills

Геш отправил ей на карту 350 тысяч рублей, видимо, за молчание. Однако Сигаева все же отправилась в отдел и написала заявление об изнасиловании.

По информации «МК», в ведомстве уже организовали проверку.

Читайте также:

«Кто последний, тот папа»: почему Ева Польна скрывала рождение дочери от Клявера, а он не признавал отцовство

Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?

SHAMAN ответил на упреки из-за использования им иностранной техники
#москва
#секс
#бизнес
#конфликт
#дом
#соцсети
#бизнесмен
#сми
#чай
#блогер
#съёмки
#изнасилование
#девушка
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках коллеги оставили получившего травму рабочего из КНДР умирать под мостом
30 сентября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Dzurag

Тело строителя из КНДР нашли под мостом в подмосковных Химках. Он упал с третьего этажа, после чего начальник смены вместе с другими рабочими вывезли его со строительной площадки и оставили умирать.
Инцидент произошёл 26 сентября около 22 часов, сообщает телеграм-канал Mash. Работавший на стройке кореец Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов, установленных на высоте третьего этажа. Он упал на спину, потерял сознание, но ещё дышал. Обнаружил его ответственный за смену, который контролировал процесс заливки бетона на объекте.

Мастер позвал двоих рабочих, они погрузили гражданина КНДР в машину и увезли со стройки. В Химках они положили коллегу под одним из мостов и уехали, оставив его там умирать. Потом все трое спокойно улеглись спать в строительном вагончике. Правоохранители проводят проверку по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

Читайте также:

Рабочий в Москве погиб, провалившись в люк с кипятком

Мужчина выжил после падения в чан с расплавленным алюминием в Швейцарии

В Рязанской области при очистке коллектора скончался мужчина
#стройки
#инцидент
#нарушения
#кндр
#рабочие
Следите за нашими новостями
в удобном формате