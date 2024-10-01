Экс-депутат «Новых людей» под следствием: правда о хищении миллионов

Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло появившиеся в СМИ сообщения об избиении учеников одной из школ Джизака за общение на русском языке, однако признало, что сам конфликт был. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале управления.