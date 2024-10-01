Экс-депутат «Новых людей» под следствием: правда о хищении миллионов

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Следственный комитет России предъявил обвинение в растрате бывшему депутату Госдумы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину. Обвинение связано с хищением в особо крупном размере, что предусмотрено частью 4 статьи 160 УК РФ.
«Органами предварительного расследования Шилкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ», — говорится в материалах дела.
Ранее Басманный районный суд Москвы постановил арестовать Шилкина до 24 ноября. Уголовное дело против него связано с деятельностью на посту руководителя компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», где он работал с 2009 по 2021 год.
Шилкину грозит значительный срок, если его вина будет доказана в суде.
Ранее сообщалось, что в Москве пресекли деятельность организованной группы, которая легализовала через фиктивные организации более одной тысячи мигрантов. Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил в беседе с журналистами.
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