«Хотел сделать массаж»: мужчина домогался спящей девушки в российском поезде
Мужчина приставал к спящей девушке в поезде Самара — Москва. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на социальные сети.
Пассажирка проснулась от того, что попутчик трогал ее ноги. Когда она потребовала объяснений, незнакомец заявил, что «хотел сделать массаж», и вел себя так, словно ничего не произошло.
После инцидента девушку переселили в другое купе. По словам очевидцев, пристававший к ней мужчина служит в правоохранительных органах. Теперь пострадавшая собирается обратиться в полицию.
Ранее жители Долгопрудного сообщили о случае домогательств в автобусе №1572. Пьяный мужчина во время поездки начал навязчиво приставать к девушке. Он попытался обнять ее и схватил за ягодицы.
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