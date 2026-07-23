«Хотел сделать массаж»: мужчина домогался спящей девушки в российском поезде

23 июля 2026, 14:07

Попутчик домогался спящей пассажирки а поезде Самара — Москва

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Мужчина приставал к спящей девушке в поезде Самара — Москва. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на социальные сети.